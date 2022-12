La ACDC cierra el año con cinco chicos expectantes por jugar en Estudiantes de La Plata

14 diciembre, 2022

La ACDC no puede cerrar mejor el año; cinco de sus jugadores -dos que ya quedaron seleccionados por Estudiantes de La Plata y otros tres que llevarán en febrero para ver si pueden tener la misma suerte- estarán llevando muy alto el nombre de Tres Arroyos y el de la institución, que tiene el objetivo de convertirse en filial local del club platense. Son chicos de clase 2008, 2010 y 2011, y sus nombres son Gonzalo González, Tiziano Zuñiga, Joaquín Ibarlucía, Benjamín Barile y Agustín Dolagaray.

“Dos de ellos ya estuvieron haciendo pruebas durante el año en Estudiantes, han jugado bien y quedaron, y ahora en febrero llevamos a tres más que ya los han estado viendo. Patronato de Paraná y Quilmes se quieren llevar a Ibarlucía, pero nuestra intención es trabajar para Estudiantes de La Plata”, aseguró el dirigente Angel Anta.

“Tenemos muy buenas inferiores acá, por eso mi preocupación era por qué no sacábamos jugadores para el fútbol profesional. Y descubrí que no teníamos un profesor que dirigiera y entrenara a los chicos para el nivel AFA. Gabriel Cardano, un jugador que estuvo en distintos clubes del país y del exterior, viene de dirigir las inferiores de Banfield y se radicó en Tres Arroyos. Lo contactamos, lo trajimos a la ACDC y hoy por hoy los chicos que entrenan lo hacen con nivel AFA y están adaptados, no se encuentran cuando van a un club grande con algo distinto a lo que están haciendo acá”, completó.

