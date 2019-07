“La actividad en el rubro registra mermas de un 50 %” dicen desde Aberturas Tomaselli

LU 24 consultó al propietario de Aberturas Tomaselli, Eduardo, respecto a la actividad que desarrollan por estos días, quien consideró que “hubo una merma de ventas de un 50 %, la obra en construcción en Tres Arroyos està igual que en todo el país; cayó brutalmente todo desde 2015”.



Hoy la recesión nos pega crudo: ¿Cómo hace una persona para comprar un terreno hoy en 30 mil dólares? se preguntó y dijo que “con un salario de 30 mil pesos, que no todos los ganan, ya no pueden afrontar los costos; se buscan reemplazos, el aluminio por la madera, lo que ocasiona el cierre de varios comercios, y los que quedan sufren la realidad porque no hay demanda”.

Yo soy la tercera generación en este rubro: Mi abuelo empezó en el año ´24 y desde 1931 estamos acá, trabaja el pibe mío también, pero hoy ya no se usa la madera, y además los compradores buscan cosas que no tengan mantenimiento, la madera es carísima, es todo valor dólar”.

“Los argentinos estamos acostumbrados, siempre salimos adelante, este país tiene un poder de recuperación terrible, y creo que lo que hay que hacer es quererlo màs, ser un poquito más argentinos”.

Aberturas Tomaselli està en Alberdi 140 y por consultas se puede llamar al 432502.