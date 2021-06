La actualidad de la pandemia en España contada por una tresarroyense

22 junio, 2021 Leido: 526

Daniela Onzari, es una tresarroyense, que hace más de 10 años vive en España, y como muchos otros tresarroyenses que se encuentran en diversas partes del mundo, comentó en LU24 sobre cómo se está atravesando la pandemia en el lugar donde se encuentra residiendo junto a su familia. Según aseguró Daniela, en España están acercándose a lo que era la normalidad antes del COVID 19, continuando con algunos cuidados, pero el calor ha permitido, junto a las restricciones y el avance de la vacunación, que el virus vaya disminuyendo poco a poco.

“Estamos viendo de a poco la luz, se supone que la semana que viene nos dejaran estar sin mascarilla en lugares abiertos” indicó en primer lugar Daniela, asegurando, a su vez, que “la enfermedad no se propaga tanto en verano, el año pasado lo aguantamos, no nos quedó otra, pero no salíamos tanto a la calle”.

Asimismo, sostuvo que el coronavirus no ha desaparecido, y “tenemos muchísimos casos como en todos lados, pero las cosas se han hecho de la mejor forma que se ha podido, con las herramientas que se tenían” y detallando los números actuales de la pandemia, explicó que “hay 47 millones de habitantes aproximadamente y tenemos 3.700.000 contagios, fallecidos 80.000”. Números que alarman, pero tal como lo aseguró la tresarroyense “si bien se politizan un montón de cosas, y se critican unos a otros, se ha hecho lo que se ha podido con lo que se ha tenido”.

Por otro lado, comentó que en Andalucía, donde ella reside actualmente, el motor principal de la economía es el turismo, y Daniela, que es una abogada que se dedica al sector inmobiliario, comentó que “trabajamos muchísimos con el clientes extranjero, pero también trabajamos con el cliente nacional, todo lo que se vendía, era gente a la que el banco le daba hipotecas, porque las condiciones eran buenas”. Por lo que el Estado ha tenido un rol primordial durante el transcurso de la pandemia, ayudando, por ejemplo a aquellos que habían sido despedidos de sus trabajos, dándole la posibilidad de cobrar el 70% del sueldo para poder subsistir mientras durara la situación crítica.

“Hemos pasado de tenerlo todo cerrado, no habría nada más que las farmacias, el súper y los hospitales” manifestó Daniela, y además comentó que actualmente las restricciones han cedido, y que en el caso de las escuelas “ahora están abiertas, estuvieron durante la primer fase de la pandemia, y después se abrieron” ya que tal como lo relató, se comprobó que no eran focos de contagios: “los chicos tienen una conciencia y un cuidado que no los tenemos los grandes, y por ejemplo en Andalucía, en toda la pandemia se han cerrado el 0,02% de las aulas”.

