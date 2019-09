La adhesión al paro docente en nuestra ciudad “ha sido muy dispar” indicaron desde SUTEBA

Fue un incidente anunciado. Lo había dicho horas antes el secretario general de Petroleros Privados Jorge “Loma” Ávila, quien además es funcionario del gobierno ya que preside la empresa de componentes estatales Petrominera. “Si no nos dejan pasar a los yacimientos, les vamos a pasar por arriba”. Y así fue. En un clima de tensión y enfrentamientos a gritos y empujones, un grupo de trabajadores petroleros pasó este miércoles a la madrugada por la protesta ubicada en el cruce de las rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia corte realizado por docentes en huelga.



En contra de cualquier represión o ataque a la docencia, desde CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) se convocó a un paro de 24 horas para este jueves, con movilización.

Marcela Molina, desde SUTEBA, anunció en conferencia de prensa que “la medida estaba prevista por la CTERA, que se votó en el Congreso la semana pasada pero era solamente jornada de protesta. En el día de ayer en horas del mediodía se decide tomar la decisión de hacer el paro nacional en solidaridad con los compañeros docentes de Chubut que fueron agredidos”.

Molina además indicó que en Tres Arroyos la adhesión al paro “ha sido muy dispar”. En el turno mañana se ha relevado un 70%, hay escuelas que están cerradas al 100% y también hay establecimientos donde el acatamiento ha sido del 2%.

“Es un hecho que repudiamos y no podemos dejar pasar. Días antes el Ministro de Educación de Chubut había renunciado con una expresión premonitoria, porque dijo que no quería ser responsable de otro hecho como el de Carlos Fuente Alba”, explicó Molina.

“Se sumaron a este paro distintos gremios docentes y no docentes. Los estatales cobran su salario en cuotas, de forma escalonada y la obra social la tienen cortada, están en una situación totalmente complicada”, sostuvo, al tiempo que agregó que “ellos no estaban cortando la ruta, estaban dejando paso al tránsito en el marco de la protesta. Nosotros vemos trabajadores contra trabajadores, es lo peor que nos puede pasar en esta sociedad, pero es a lo que nos llevan las políticas del gobierno”.

“Repudiamos los hechos ocurridos y esperemos que nunca más pasen, responsabilizamos las políticas del Gobierno Nacional que tiene que ponerse a la cabeza en este tipo de situaciones”, argumentó.