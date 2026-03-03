La AFA vuelve a reunirse para evaluar si da marcha atrás con el paro del fútbol

Se viene un nuevo cónclave crucial en AFA. Los dirigentes del fútbol argentino se reunirán en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza desde este martes a las 13 para discutir si sostienen el paro del próximo fin de semana (en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva) o si lo levantan.

El pasado 23 de febrero, los directivos resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo: abarca la fecha 9 del Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso las formativas. Esta medida fue en respuesta a la acusación por evasión impositiva contra la Asociacón y algunos de sus dirigentes más importantes. Puertas adentro, lo consideraron un ataque del Gobierno de Javier Milei.

El 12 de diciembre pasado y a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, se inició una causa por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

La Justicia citó a varias autoridades del fútbol argentino. El presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, ex mandamás de Racing (anterior secretario), están citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que seguirá con la investigación.

Pasó una semana de aquella reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Hoy, el panorama es diferente entre los dirigentes: muchos directivos creen que hay que levantar el paro, pero el círculo cercano a Claudio Tapia considera que deben sostener la medida.

