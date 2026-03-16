La Agraria 1 Danés sigue sin servicio de transporte y reclama urgentes soluciones

16 marzo, 2026 0

La Escuela Secundaria Agraria número 1 – ex – Colegio Argentino Danés, ubicada entre las localidades de Copetonas y Cascallares no cuenta con transporte para trasladar a sus alumnos, desde hace prácticamente un año, y no se avizora un panorama para que el tema se resuelva.



Hubo reclamos ante Consejo Escolar, cartas al Gobernador y llamados a licitación desiertos al no cubrirse los costos que planteó el único oferente, por lo que en estos momentos deben recurrir a otros establecimientos, pero se privan de realizar las prácticas en sus dependencias, al no tener el transporte necesario para el traslado de los educandos.

Ante este panorama, Natalia Elgart habló con LU 24 y dijo que “va a hacer un año que estamos sin contar con transporte hacia la escuela, estamos hablando de 40 kilómetros desde Tres Arroyos y estamos en un gran problema porque hemos tomado como otra opción a otra escuela que nos presta el edificio, y este año tenemos que ir a una escuela a la mañana y a otra a la tarde para completar las materias”.

En lo que hace a lo curricular, explicó que “estamos desarrollando la parte teórica pero la práctica, todos los entornos formativos agrarios no se está pudiendo realizar por la falta de transporte: es como que se agrava con el paso del tiempo porque hace casi un año que venimos con este pedido; elevamos una carta al Gobernador antes que empiecen las clases en Marzo porque no le encontramos otra solución, y lo que necesitamos es un micro para trasladar a los alumnos que tenemos unos cincuenta matriculados”.

“Tuvimos una reunión con el intendente en diciembre y hubo una licitación con un solo oferente, pero no hubo presupuesto para cumplir con los costos del transportista y no se pudo lograr”, sostuvo.

A lo que nosotros apuntamos es que, a lo que el Consejo Escolar y la Provincia no resuelven, como solución pedimos que nos consigan un micro: el intendente nos dijo que nos acompañaría con el combustible, pero no tenemos el vehículo; mantenemos reuniones constantes con los demás padres, pero no vemos avances y realmente lo necesitamos”, concluyó.

Volver