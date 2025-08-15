La Agrícola Ganadera festeja su 99º Aniversario (Audio)

15 agosto, 2025

La reconocida firma tresarroyense Agrícola Ganadera conmemora su aniversario 99º, por tal motivo, visitaron el estudio de LU 24 su presidente Orlando Montenegro acompañado del Gerente Daniel Alonso.



El primero en hablar fue Daniel Alonso y dijo “cumpliendo 99 años es imposible no pensar en el centenario, estamos muy contentos de ser parte activa de la Agrícola Ganadera”.

“Es un honor ser el presidente, en el comercio ganadero es muy importante la confianza con los clientes, asimismo, afirmó jamás pensé que iba a llegar al puesto donde estoy hoy, me tomo por sorpresa cunado me ofrecieron participar en el Directorio luego vicepresidente en el grupo actual”, aclaró Montenegro.

“Transitamos un momento ganadero muy bueno pese a la falta de Stock y Destete”. Sobre los inicios recordó que “empezamos en el año 1926 en el hotel Puchulu con más de 200 productores que formaron una Sociedad Anónima, y el primer lugar de atención fue en la Alianza Francesa para trasladarse en 1938 a Sarmiento 221, mirando todo lo vivido deseamos contarlo en un libro”, aseguró Alonso.

“Con su gestión actual ya son 12 presidente que estuvieron al mando de la Firma y tuvimos sucursales en Indio Rico, De La Garma, Lobería, Orense y Necochea”, afirmó Montenegro.

“Llevo 54 años trabajando, inicié en la academia como postulante, mi papá fue carnicero y éramos clientes habituales, jamás pensé esta más de 5 décadas adentro de la empresa además hace siete años que soy Gerente”, detalló Alonso.

“Los remates en San Cayetano Surgieron en el año 2004 invitados por Eduardo Eguilegor, actualmente nos acompaña Marcelo Ravella, e iniciamos un nuevo proyecto en Tres Arroyos para hacer Angus Del Sudeste el 19 de septiembre con la 3º edición”, recuerda Montenegro.

“Los remates feria, nos llevan a seguir trabajando y la clientela colabora con nuestras ganas de avanzar”, contó Alonso y luego Montenegro agregó que “poco a poco vemos que el productor se inclina por la Ganadería ante la falta de precio en los granos generando un movimiento importante”.

Sobre los festejos de los 100 años anticiparon “empezamos las reuniones y sabemos que cae un sábado y pretendemos celebrarlo como se debe”.

Aprovechando la visita Orlando Montenegro se refirió al debut de Alumni de Orense en el Provincial enfrentando este viernes a Huracán en el Mario J. Pérez, y dijo “nos preparamos muy bien es importante para el club, el pueblo, jugadores y dirigentes, empieza a rodar la pelota, a su vez las entradas se venderán en puerta”, concluyó.

