La Agrícola Ganadera remata este martes en la Feria de la Rural Tres Arroyos
La firma La Agrícola Ganadera realiza en la feria de la Sociedad Rural, Avenidas Libertad y Aníbal Ponce, su remate de gordo, invernada y cría este martes, a las 14:30.
Daniel Alonso, gerente de la entidad expresó que “lo pasamos una semana a raíz del mal clima, y vamos a estar pisando las 500 cabezas, mucha baja gorda manufactura para el campo, sangradas que es lo que hoy por hoy se necesita y además un lote importante de macho y hembra en terneros y 70 vacas CUD preñadas y sangradas”.
Sobre la oferta forrajera, dijo que “está bien, hoy todavía hay gente que está en plena cosecha de soja y maíz, con un piso que no está muy bueno, pero pronto van a terminar luego del mal clima”.
“Nos acompaña Marcelo Ravenna de Orense, y también criadores de todo el partido, variado y el martillo estará a cargo de Juan José Ercazti”, afirmó Alonso.
“Los valores siguen siendo importantes para lo que es ganadería, se han estabilizado y la invernada ha repuntado unos 50 o 100 pesos el kilo” explicó y, concluyendo, invitó a concurrir, informando que hay un almuerzo en la feria en horas del mediodía y luego comenzarán las ventas.