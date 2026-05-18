La Agrícola Ganadera remata este martes en la Feria de la Rural Tres Arroyos

18 mayo, 2026 61

La firma La Agrícola Ganadera realiza en la feria de la Sociedad Rural, Avenidas Libertad y Aníbal Ponce, su remate de gordo, invernada y cría este martes, a las 14:30.

Daniel Alonso, gerente de la entidad expresó que “lo pasamos una semana a raíz del mal clima, y vamos a estar pisando las 500 cabezas, mucha baja gorda manufactura para el campo, sangradas que es lo que hoy por hoy se necesita y además un lote importante de macho y hembra en terneros y 70 vacas CUD preñadas y sangradas”.

Sobre la oferta forrajera, dijo que “está bien, hoy todavía hay gente que está en plena cosecha de soja y maíz, con un piso que no está muy bueno, pero pronto van a terminar luego del mal clima”.

“Nos acompaña Marcelo Ravenna de Orense, y también criadores de todo el partido, variado y el martillo estará a cargo de Juan José Ercazti”, afirmó Alonso.

“Los valores siguen siendo importantes para lo que es ganadería, se han estabilizado y la invernada ha repuntado unos 50 o 100 pesos el kilo” explicó y, concluyendo, invitó a concurrir, informando que hay un almuerzo en la feria en horas del mediodía y luego comenzarán las ventas.

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