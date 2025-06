La ALFA cierra ejercicio y depura padrón de socios

29 junio, 2025 0

Este lunes, la Cooperativa ALFA cierra un nuevo ejercicio y también efectuará una depuración en el padrón de asociados, según explicó a LU 24 el presidente del Consejo de Administración, Juan Ouwerkerk.

“Estamos cerrando el ejercicio y tenemos 90 días para hacer la Asamblea que será por Octubre, y proponemos asimismo realizar una depuración del padrón porque o por fallecimiento de los socios, o porque las firmas dejaron de operar con la Cooperativa es necesario efectuarla: se les manda una notificación dando aviso de la situación, pero la mayoría son por fallecimientos”, sostuvo.

“Creemos que es un error la vuelta de retenciones a soja y maíz”

Consultado sobre la finalización de la rebaja en las retenciones a la soja y el maíz, dijo que “ volverían al nivel que teníamos anteriormente, creemos que es un error, pero se está cumpliendo por lo que se anunció, fue una baja provisoria, nosotros teníamos la expectativa que la pequeña baja se prorrogar en el tiempo, pero por los anuncios, volverían – reiteró – al nivel que tenían”.

“Seguramente se debe a que el gobierno está necesitado de mantener el déficit en cero, pero no deja de ser real que la situación del campo hoy no está buena como en muchas actividades, pero habrá que realizar esfuerzos para que se puedan bajar impuestos internos, porque los números hoy en varias de las producciones son negativos; no tenemos un dólar competitivo, pero habría que pensar en bajar otros impuestos para que el número cierre”, expresó.

“Somos poco competitivos en muchos aspectos, los fletes nos influyen muchísimo en los costos de llevar nuestros granos hacia los puertos, lo que no quiere decir que el camionero se haga millonario porque paga muchísimos impuestos, somos uno de los países que más impuestos internos tiene y así y todo esto no luce en las prestaciones que el Estado da, por lo que deberá realizar esfuerzos para poder bajarlos para que la dinámica de la economía y la producción vuelva a marchar mejor”, finalizó.

Volver