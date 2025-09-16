Inician reparaciones: La ANAC clausuró el Aeródromo y se suspendió el festival aéreo (videos)

La Administración Nacional de Aviación Civil, clausuró las operaciones en el Aeródromo de Tres Arroyos. Desde el Municipio hacen gestiones y comprometieron trabajos para revertir la situación en el menor tiempo posible.

Como consecuencia de ello, el Aeroclub que programaba un festival para los próximos días, debió suspenderlo.

Días pasados hubo una inspección del organismo rector de la aviación civil y como conclusión dispusieron la medida.

El acta labrado relatando las irregularidades observadas, en su parte final reza: “luego de determinar los incumplimientos normativos, en las condiciones actuales que presenta el Aeródromo Tres Arroyos, y que las mismas, vulneran la seguridad operacional, se recomienda su clausura inmediata”.

De hecho, semanas atrás pesaba sobre las operaciones aéreas locales una prohibición de vuelos nocturnos ante el deficiente funcionamiento del balizamiento lumínico .

Ahora se reclaman obras inmediatas como pintado de la pista de pavimento, reparación de roturas en la misma, óptimo funcionamiento de las mangas de viento y marcaciones reglamentarias en las pistas de pasto.

La medida de clausura afecta a todas las actividades. Aerocub, Club de Planeadores, vuelos particulares privados, sanitarios y de todo tipo.

El Intendente Pablo Garate se vio preocupado por el tema.

Desde la ANAC se admitió que el Jefe Comunal se dirigió esta misma mañana a las autoridades regionales de Aviación Civil marcando su preocupación por el tema y ordenó que se programen e inicien trabajos para intentar cumplir con las exigencias, aunque una reparación integral y completa habla de decenas de miles de dólares.

Los trabajos deben ser integrales. lo que implica la imposibilidad de operaciones mientras se concretan las reparaciones. La inmediatez de gestión del intendente, con seguridad, acelerará los tiempos para recuperar la plena habilitación de la estación aérea, tan útil en estos tiempos.

