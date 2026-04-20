La ANAC va al Paro Nacional Aeronáutico

20 abril, 2026 72

Tras el fracaso de las negociaciones paritarias y el vencimiento de la conciliación obligatoria, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este martes.

La protesta, que podría afectar la actividad aerocomercial, incluye una concentración en la Ciudad de Buenos Aires, con una marcha hacia Aeroparque.

La medida fue confirmada por la secretaria general adjunta del gremio, Mercedes Cabezas, quien advirtió que “el 21 vamos a un paro nacional que va a visibilizar la pérdida salarial de los estatales”. Además, anticipó que durante la semana previa habrá acciones y protestas en distintos organismos públicos.

Volver