La ansiedad silenciosa, cuando todo parece estar bien
Vivimos en una época en la que la ansiedad se ha vuelto casi parte de lo cotidiano. El ritmo acelerado, las exigencias laborales, las redes sociales y la necesidad de rendir constantemente generan un nivel de presión que ya se considera normal. Vivimos entonces en un estado constante de ansiedad generalizada. Este estado de ansiedad no se manifiesta con ataques de pánico o síntomas físicos evidentes. Se esconde detrás de la productividad constante o del “estoy bien” que se repite como un escudo, mientras que internamente se vive con pensamientos acelerados, tensión constante, dificultad para descansar o disfrutar, y una sensación persistente de no estar haciendo lo suficiente.
Existen señales que podemos detectar, para darnos cuenta de que nos encontramos frente a este estado. Podemos manifestar una necesidad de controlarlo todo o de que todo salga perfecto. Dificultad para relajarse, incluso en momentos de descanso. Podemos sentir una sensación de vacío o cansancio constante, aunque no haya un motivo claro. Dificultades para dormir, insomnio o preocupación nocturna, cuando el cuerpo se detiene, pero la mente sigue activa. Se puede presentar también un estado de hiperactividad emocional, que es reaccionar de manera exagerada ante pequeños conflictos. Estas señales suelen confundirse con estrés o simplemente con una personalidad exigente. Pero detrás puede haber un malestar emocional que necesita ser escuchado.
Muchas veces la persona creemos que no tenemos derecho a sentirse mal porque nuestras vidas, en apariencia, están bien. Además, existe un estigma social que asocia la ansiedad con debilidad, lo cual lleva a ocultar los síntomas en lugar de compartirlos. Pedir ayuda no es un signo de debilidad. Reconocer el propio límite es el primer paso para comenzar a estar bien.
Es importante pensar en pequeñas cosas que podemos hacer cuando nos sentimos de esta manera, para al menos sentirnos un poco mejor. Algunas de estas cosas tienen que ver con:
-Hacer pausas conscientes, detenerse unos minutos al día para respirar y conectar con el cuerpo.
-Aprender a decir no sin culpa.
-Reducir la autoexigencia y aceptar que descansar también es productivo, necesitamos darnos tiempo para el descanso.
-Buscar acompañamiento profesional, pedir ayuda si la ansiedad interfiere con la vida diaria.
Cuidar la salud mental no significa eliminar todas las emociones que nos incomodan, sino aprender a escucharlas y hacer algo con eso. La ansiedad silenciosa deja de serlo cuando le damos voz y espacio para ser comprendida.
Segmento “Mente Abierta”. Lic. Anahí Peetoom. MP N°40268
Instagram: psico.anipeetoom / WhatsApp: 2983 406912