La APDH exigió que “Jujuy no sea un globo de ensayo de futuras represiones”

22 junio, 2023

La Regional Tres Arroyos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales y comunidad en general se expresó y movilizó “contra la represión ordenada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su clara intención, a través de una amañada reforma constitucional, de criminalizar cualquier tipo de protesta social en esa provincia”.

En la plaza San Martín, la copresidenta Andrea Elgart leyó el documento en el que se advierte que “hoy se está silenciando con la fuerza bruta y total del Estado a una importante porción de pueblo jujeño. Si lo permitimos mansamente estaremos avalando que eso se repita muy pronto en otros lugares, por iguales o distintos motivos.

Que Jujuy no sea un globo de ensayo de futuras represiones.

No hay democracia sin plena libertad de expresión. Reclamar y protestar son derechos democráticos. No a la represión. Nunca más a la represión”.

Posteriormente, se expresaron con términos críticos contra el gobernador Morales, Rubén Carabajal (CGT), Gabriela Irigoin (Suteba), María Golato (Biblioteca José Ingenieros y Centro Cultural La Casona), Silvina Llanos (ATE), Marcela Pascucci (Frente de Izquierda), María José Larralde (Movimiento Evita y UTEP), Carla Moreno (La Cámpora), Patricia Cayulao (Encuentro Indígena), Rebecca Casal (Ni una menos) y Paola Moyano (FM Indie Rock).



