La Arkana y el Kardian, las “joyas” de Renault están en la Rural

13 septiembre, 2025 0

Bárbara, promotora de R1, concesionaria Renault, en contacto con el móvil de LU 24, sostuvo que “hubo muchísimas consultas por las dos nuevas joyitas que tenemos la Arkana el primer híbrido de la marca y el Renault Kardian, que forman parte de la nueva línea”.

“Tenemos cuotas desde 220 a 490 mil pesos, dependiendo del modelo, y también se puede entregar un usado como parte de pago, el sistema es llave por llave, y también hay entrega inmediata, y la financiación es de fábrica por Plan Rombo o con la financiera propia”, acotó.

“Tenemos bonificaciones especiales durante todo este fin de semana”, dijo la promotora, quien a su vez invitó a acercarse al stand hasta este domingo, comunicarse al 291-5091611 o visitar la concesionaria en Avenida San Martín 1350.

