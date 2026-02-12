La Asociación Tresarroyense de Básquet convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Tresarroyense de Básquet convoca en su sede de Humberto Primo 120, para el próximo miércoles 18 a una Asamblea General Ordinaria a partir de las 20:00 horas, con 15 minutos de tolerancia (artículos 33 y 34) .

En el año de su 90º aniversario se tratará un amplio temario de cara al comienzo de la temporada que estará llena de proyectos, desafíos para seguir fortaleciendo la competencia y apostar al desarrollo de las instituciones y sus jugadores.

