La asunción como gobernador de Axel Kicillof por dentro (videos)

Este mediodía, en La Plata, juró como gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Cámara de Diputados. El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner estuvieron presentes en la ceremonia al igual que los tresarroyenses “Cuto” Moreno, vicepresidente 1º y Roberto Fernández, prosecretario administrativo. LU 24 te muestra cómo se vivió desde adentro.

“Hoy es un día muy especial, muy importante y muy feliz. Vengo a comprometerme a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la provincia y recuperar los derechos perdidos. Es el primer día de una etapa diferente que fue abierta ayer por el presidente Alberto Fernández”, dijo al comienzo de su discurso.

“Las elecciones de octubre arrojaron un resultado para muchos inesperados, porque esperaban que ganara el oficialismo, pero ganó la oposición”, agregó.

“Los vengo a invitar a reflexionar sobre el resultado de esa elección, creo que por un lado expresa malestar y rechazo. Es el rechazo a una lógica de política que se basó en el marketing político y no vio los problemas. El pueblo no quiere persecuciones ni un Estado ausente, distante y acusador. Un Estado que culpa a las víctimas de la situación económica”, expresó.

“La provincia tiene que volver a ser productiva y no especulativa”

“En la diversidad tenemos que ejercer la unidad. Esto no implica que tengamos que pensar igual, pero si debemos ponernos de acuerdo con algunas cuestiones primordiales para la provincia. La provincia tiene que volver a ser productiva y no especulativa; una provincia solidaria y no egoísta. Ese es el enorme desafío que tenemos por delante: un Estado codo a codo con los bonaerenses”, consideró.

“Venimos a transformar la Provincia democrática y pacíficamente”, aseguró. “Espero estar a la altura pero no pretendo ser gobernador de un espacio político o un grupo, sino el gobernador de todos y todas las bonaerenses”, añadió.

El bastón de mando

Además de las autoridades de la Cámara presentes, Tres Arroyos estuvo representado en la asunción del gobernador Kicillof por el bastón de mando que recibió hoy. Es que la empuñadura fue realizada por el destacado orfebre local Pedro “Perico” Medina, quien hizo el trabajo del símbolo protocolar junto a Juan Carlos Pallarols, quien tuvo a su cargo la terminación. Fue diseñado en plata 900, lleva una flor de ocho pétalos que representa la estrella federal y un pequeño sol de 24 rayos.

Medina explicó en su momento que la obra, de 11,33 centímetros de largo y 90 gramos de peso “busca reflejar austeridad, sobriedad y ser de fácil lectura”. Con cuerpo cilíndrico y mediacañas lisas, lleva el escudo de la provincia de Buenos Aires en plata 925, calado, sobrepuesto y tallado a buril.

