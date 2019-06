La atención en el Registro Civil limitada por el pedido de recategorización de trabajadores

Hasta este viernes, personal del Registro Civil concretará asambleas permanentes y con retenciones de servicio.



En este sentido, se llevó a cabo una conferencia de prensa, impulsada por la gente de ATE (Asociación de Trabajadores de Estado). Silvina Llanos, dijo que “la población está en conocimiento de la retención del servicio en el registro de las personas, a nivel local y provincial. Esto sucede porque están encuadrados de la Ley 1430, hay muchos trabajadores sobre esa ley, no todos reciben la misma remuneración, es algo que están reclamando hoy”.

“Se está pidiendo una recategorización, es algo que tiene que suceder cada dos años y desde el 2015 que no se hace. Esto de digitalizar todo no alcanza para toda la población, sabemos que no hay computadora en todas las casas ni saben utilizarlas”, sostuvo, al tiempo que agregó que “los chicos del registro vienen haciendo retenciones de servicio que son de 24, 48 y 72 horas”.

“En un momento reclamamos una reparación ilícita que era lo del gas que se concretó, aunque sabemos que los edificios estatales están todos con falta de mantenimiento. Con las escuelas sucede lo mismo, se mantienen con las cooperadoras pero no por el Estado”, finalizó.