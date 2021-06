La atleta Belén Iardino y las nuevas formas de entrenar para continuar con la actividad a pesar de la pandemia

10 junio, 2021 Leido: 73

Belén Iardino, es una referente del deporte local en el ámbito del atletismo y comentó en LU24 cómo continúa con la actividad deportiva en un momento tan adverso para llevar a cabo competencias y dio detalles de las nuevas formas de entrenar que tuvo que adoptar durante la pandemia.

“Nosotros entrenamos al aire libre, el año pasado estuve entrenando 45 días en mi casa, con lo que tenía, y a medida que iba subiendo a las redes sociales con las cosas que entrenaba, la gente me enviaba mensajes y me ofrecían cosas, y eso fue un gesto re lindo para mi” contó en primer lugar con respecto a los comienzos de la cuarentena estricta en el 2020. “Me arme un mini gimnasio, corría en el patio, me metía en el garaje” detalló y además explicó que “yo entreno sola, así que no tengo contacto con la gente, casi siempre ando por caminos rurales”.

En cuanto a lo que significa parar con la actividad para un deportista, Belén sostuvo que “nosotros con que paremos dos semanas, el ritmo no es lo mismo, a veces se hace difícil” y resaltó, que en su situación particular, siendo madre, muchas veces se torna aún más complicado.

En abril, la atleta compitió en Santa Rosa, La Pampa, la 36° edición del Maratón Internacional A Pampa Traviesa, y en ese sentido, comentó que “estuve un tiempo parada, me tome unas vacaciones después de haber corrido este maratón, porque hacía un año que no competía” y particularmente sobre ese maratón, sostuvo que “lo competí lloviendo y fue un desgaste mental y físicamente muy grande” ya que requirió de 5 meses de preparación física, psicológica y por otro lado, la cuestión económica.

“Fue volver a empezar a correr, estar en una línea de largada con gente fue raro para mi” aseguró Belén, y agradeció además, a todas las personas que hicieron posible que haya podido participar de esa competencia.

Por otro lado, comentó que no participa de las carreras que se realizan en formato virtual, y que en comparación con otras épocas, en las que era posible competir con normalidad “hemos llegado a hacer dos o tres carreras al mes, y si hay alguna en Tres Arroyos, nos encanta, principalmente para que mi familia también lo vean, porque muchas veces viajamos mucho y vernos correr aca es re lindo”.

Para finalizar, aseguró que para los deportistas atravesar ésta situación es compleja “se hace difícil, es un deporte que necesitas muchísimas cosas, la alimentación, las zapatillas deberíamos cambiarlas cada 4 o 5 meses” además de la preparación física y la constancia. Ejemplo de esa constancia y perseverancia, Belén recordó, concluyendo su dialogo con LU24, que estando embarazada logró correr hasta los 8 meses, y 20 días después de la cesárea volvió a la actividad a pesar de las indicaciones de sus entrenadores.

Volver