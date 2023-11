La autopsia de Zoquini se hará en Dorrego

Ante la ausencia del médico de la policia local por cuestiones de salud, la autopsia del cuerpo de Zoquini, que revelará las causas de su muerte y que será una de las principales averiguaciones, se realizará en la localidad de Coronel Dorrego.

Cabe destacar, que el cuerpo fue encontrado ayer por la tarde entre la sexta y séptima cascada. Así las cosas, será clave para determinar las cuestiones de este caso que conmovió a Claromecó y todo el partido de Tres Arroyos.

Este miércoles y en diálogo con LU 24, Julián Lamberti, director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turístico, detalló: “ha trabajado mucha gente en la búsqueda de Néstor, fue muy intensa. Desde los Bomberos nos habían comentado que podía aparecer al tercer día porque ahí es cuando el cuerpo empieza a flotar. Fue hallado al ras del agua y se veía la capucha que tenía puesta, en posición cubito dorsal.”

Y agregó: “la zona es un remanso, hay profundidad, pero no correntada y no es una barranca peligrosa. Descarto que se haya patinado, conociendo a Néstor, pero en el primer examen no se evidenciaba ningún signo de violencia ni nada al respecto.”

