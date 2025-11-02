“La Banda del Laucha” de la Secundaria 1 ganó la Fiesta del Color 2025

2 noviembre, 2025 187

Se desarrolló este domingo la edición 2025 de la Fiesta del Color organizada por el CEF número 4 y la dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El lugar de encuentro este año fue el Polideportivo Municipal donde participaron cinco establecimientos educativos: la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1, la Escuela Secundaria 1, la Escuela Secundaria 2, el Colegio Nuestra Señora de Luján y el Colegio Hogar San José, los que llevaron adelante distintas pruebas durante la jornada.

El ganador fue el equipo Blanco “La Banda del Laucha” de la Escuela Secundaria 1. Se hicieron acreedores al premio mayor, de 1.000.000 de pesos.

En segundo lugar, quedó el Verde y Amarillo “Los Palmeiras” del Colegio Nuestra Señora de Luján, con 800.000 pesos de premio, y tercero clasificó el equipo Rojo, “La Llama Eterna” del Colegio Hogar San José. Ganaron 600.000 pesos.

El homenaje a “Corcho” Santamaría

Un emotivo momento se vivió en el Polideportivo cuando profes y directivos del CEF rindieron homenaje a José Oscar “Corcho” Santamaría, ideólogo e impulsor desde sus orígenes de la Fiesta, quien falleciera el 14 de marzo de este año.

Volver