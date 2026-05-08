La Biblioteca Cacuri celebra sus 121 años el 21 de mayo

8 mayo, 2026 0

El próximo 21 de mayo, a las 19:30, la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio celebrará sus 121 años de vida.

Fundada en 1905, la entidad reafirma su rol como pilar fundamental de la cultura y la educación local, consolidándose hoy como un dinámico punto de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad.

En la sede de Hipólito Yrigoyen 143, se prevé para la fecha el reconocimiento a dos niños como “pequeños grandes lectores” por su trayectoria y amor por los libros; al sr. Carlos D´Amato con más de 40 años como socio activo y, por último, un homenaje especial a Nancy Prieto, quien dedicó varias décadas de labor profesional a la institución.

El cierre de la jornada estará a cargo de la banda local de rock juvenil L5V Sessions (Los 5 Vastos Sessions) quienes pondrán el broche de oro musical a los festejos.

La invitación se extiende a socios, afiliados, usuarios y público en general. Por razones de capacidad, se solicita a los interesados reservar lugar con anticipación.

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