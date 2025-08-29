La Biblioteca Cacuri recibió visitas educativas

Días atrás, la Biblioteca Cacuri fue visitada por distintos grupos de niños que cursan su nivel inicial, en el marco del desarrollo de distintos proyectos educativos.

Los Jardines Nros. 913, 920 y del Hogar San José recorrieron sus instalaciones para que los pequeños conozcan el lugar, su historia y organización; y finalizando cada encuentro, disfruten del sector infantil donde descubren autores, escuchan cuentos, investigan temas, etc.

Aquellas entidades que deseen realizar visitas a la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio, podrán comunicarse y agendar una fecha con anticipación a través del WhatsApp 2983 696946 o personalmente de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Además, anunciaron un cambio de horario:

Desde el lunes 1 al viernes 5 de septiembre inclusive, la Biblioteca Cacuri atenderá al público de 12 a 18 hs.

Las actividades, cursos y talleres, se desarrollarán en su horario habitual.

