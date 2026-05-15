La Biblioteca de San Mayol ya cuenta con Internet provista por CELTA

15 mayo, 2026 0

San Mayol y su biblioteca Velia Aguirre de Pluis, cuentan desde hace unos días con la Internet provista desde la CELTA, por lo que quien está a cargo de la misma, Fernando Pluis se mostró agradecido por la gestión que permite el uso de una computadora que posee la entidad.

“A nosotros nos hacía falta mucho tener Internet; tenemos la idea romántica de tener la biblioteca como en los tiempos de antes; pero teníamos una computadora donada, pero no el servicio, lo que se hacía difícil porque nosotros no nos manejamos con socios ni tenemos ningún aporte, por lo que hice un llamado al corazón de la comunidad para poder lograrlo y se ofreció el concejal Facundo Elgart quien se ocupó y habló con quien fuera la gerente, y dijeron que sí, por lo que esa acción permite que hoy lo tengamos”, explicó

“De acá no se saca ningún rédito, ni siquiera político porque somos muy poquitos los que vivimos acá en Mayol, por lo que quiero destacar esa buena voluntad de quien que con generosidad se ocupó por lo que queremos difundirlo”, agregó.

“La Biblioteca lleva dos años de existencia y lleva el nombre de mi mamá, yo nunca lo hubiera propuesto porque no queda bien que el hijo le ponga el nombre de la madre, pero ella también además de ser lectora, fue quien colaboró mucho con la biblioteca de la escuela y me dijeron que les gustaría que lleve su nombre así que así se hizo” , finalizó.

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