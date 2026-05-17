La Biblioteca del barrio Villa Italia festejó su 20º aniversario
En la sede de la Junta Vecinal del barrio Villa Italia, su Biblioteca festejó su cumpleaños número 20.
La celebración contó con la palabra del Intendente Pablo Garate y la presencia de concejales, directores de diferentes áreas, diferentes instituciones, bibliotecas de la ciudad, comisiones, lectores, socios, alumnos y vecinos.
Se presentaron niños que asisten a los talleres, los cuales realizaron una lectura, un homenaje a los autores españoles Machado y Hernández de la mano de Mariela Schroh y María Goicoechea, y la obra de títeres “El pícaro burlado”, de Javier Villafañe. Para cerrar se cantó el feliz cumpleaños y hubo un refrigerio.
“La Biblioteca y su Comisión de Apoyo agradece a todos y cada uno que se acercó a compartir un momento, esperando cumplir muchos años más junto a todo el barrio”, destacaron.