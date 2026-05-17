La Biblioteca del barrio Villa Italia festejó su 20º aniversario

17 mayo, 2026 0

En la sede de la Junta Vecinal del barrio Villa Italia, su Biblioteca festejó su cumpleaños número 20.

La celebración contó con la palabra del Intendente Pablo Garate y la presencia de concejales, directores de diferentes áreas, diferentes instituciones, bibliotecas de la ciudad, comisiones, lectores, socios, alumnos y vecinos.

Se presentaron niños que asisten a los talleres, los cuales realizaron una lectura, un homenaje a los autores españoles Machado y Hernández de la mano de Mariela Schroh y María Goicoechea, y la obra de títeres “El pícaro burlado”, de Javier Villafañe. Para cerrar se cantó el feliz cumpleaños y hubo un refrigerio.

“La Biblioteca y su Comisión de Apoyo agradece a todos y cada uno que se acercó a compartir un momento, esperando cumplir muchos años más junto a todo el barrio”, destacaron.

Volver