La Biblioteca Ilusiones difundió actividades en el Día Mundial del Bastón Blanco

Este martes a la tarde, en conmemoración al Día Mundial del Bastón Blanco, los integrantes de la Biblioteca Ilusiones estuvieron difundiendo su actividad en un stand ubicado en la Plaza San Martín.

El mismo tuvo como fin, dar a conocer el trabajo que realiza la institución en pos de la inclusión de personas con discapacidad visual.



“El bastón blanco es el instrumento de guía que utiliza las personas ciegas. Hay tres tipos de bastones, el verde para personas de baja visión y el blanco con líneas rojas para personas sordo-ciega”, contó a LU 24 el nuevo presidente de la biblioteca, Diego Pavón.

En tanto la ex presidenta, Patricia Berrutti, pidió: “Ayuden a aquellas personas que se encuentren en una esquina y tiene un bastón blanco, verde o blanco y rojo, que le pregunten si necesita ayuda porque eso es importante y que la gente no tenga miedo de decir ‘¿te puedo ayudar?’. Seguramente vamos a necesitar de la ayuda del otro para cruzar una calle o para algún escalón, no tengan dudas y pregunten”.

La Biblioteca Braille y Parlante "Ilusiones" funciona en Bolívar 128 de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 horas.