La Biblioteca Meister abre inscripciones para finalizar estudios primarios y secundarios
La Biblioteca Ing. Luis Meister abrió las inscripciones a dos importantes propuestas educativas destinadas a jóvenes y adultos que deseen retomar y finalizar sus estudios primarios y secundarios.
Las inscripciones se realizan de manera presencial en la biblioteca, Berutti 710, de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00.
Detalles
Finalización de estudios primarios para adultos
Destinado a personas desde los 14 años (sin límite de edad)
Cursada: días jueves de 15 a 18 hs
Finalización de estudios secundarios – Programa FINES Trayecto
Se encuentra disponible el programa FINES, una oportunidad para quienes no hayan podido completar el nivel secundario.
Modalidad presencial
Destinado a personas mayores de 18 años
Título oficial con validez nacional
Cierre de inscripción: viernes 14 de agosto
Esta iniciativa permite abrir nuevas oportunidades laborales y educativas, acompañando a cada estudiante en su proceso.
Más información: WhattsApp 2983 541012
“Ambas propuestas buscan garantizar el acceso a la educación, promoviendo la inclusión y el desarrollo personal en la comunidad. Desde la institución destacamos que nunca es tarde para aprender y que cada paso en la educación es una herramienta para construir un mejor futuro”, expresaron.