La Biblioteca Meister abre inscripciones para finalizar estudios primarios y secundarios

4 agosto, 2026 0

La Biblioteca Ing. Luis Meister abrió las inscripciones a dos importantes propuestas educativas destinadas a jóvenes y adultos que deseen retomar y finalizar sus estudios primarios y secundarios.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la biblioteca, Berutti 710, de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00.

Detalles

Finalización de estudios primarios para adultos

Destinado a personas desde los 14 años (sin límite de edad)

Cursada: días jueves de 15 a 18 hs

Finalización de estudios secundarios – Programa FINES Trayecto

Se encuentra disponible el programa FINES, una oportunidad para quienes no hayan podido completar el nivel secundario.

Modalidad presencial

Destinado a personas mayores de 18 años

Título oficial con validez nacional

Cierre de inscripción: viernes 14 de agosto

Esta iniciativa permite abrir nuevas oportunidades laborales y educativas, acompañando a cada estudiante en su proceso.

Más información: WhattsApp 2983 541012

“Ambas propuestas buscan garantizar el acceso a la educación, promoviendo la inclusión y el desarrollo personal en la comunidad. Desde la institución destacamos que nunca es tarde para aprender y que cada paso en la educación es una herramienta para construir un mejor futuro”, expresaron.

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