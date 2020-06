La Biblioteca Meister llama a la solidaridad de los vecinos, para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad

Desde la Comisión Directiva de la Biblioteca Ing. Luis Meister instan a colaborar a los vecinos de la ciudad para ayudar a las familias de Tres Arroyos que están pasando por un mal momento.

“Estimado vecino, hace poco tiempo te pedimos que nos ayudaras a ayudar. La pandemia de Covid 19 nos ha obligado a dejar a un lado nuestro trabajo de talleres educativos y biblioteca para reconvertirnos en una entidad solidaria acompañados por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y Unidos por Vos. Son tantas las familias necesitadas y adultos mayores que se hayan desprotegidos, que nos llaman o se acercan a la Biblioteca para que les demos una mano, que no damos abasto. Porque no solo se trata de nuestros vecinos de Villa del Parque, nos están pidiendo ayuda de otros barrios de la ciudad, con las mismas dificultades.

Varias familias numerosas necesitan asistencia con alimentos y ropa de abrigo, colchones y frazadas. Estas últimas, lluvias han empeorado la situación de muchas personas que habíamos ayudado por las carencias que empeoró la cuarentena y se les inundó su hogar o se vio desbordado el techo, mojando todo lo que tenían para protegerse de este invierno.

No mires a un costado desde la comodidad de un hogar calentito. Buscá qué podés donar, que nosotros lo vamos a retirar o compartí nuestro llamado en las redes para que más gente sea parte de este movimiento solidario que no puede esperar un día más. El hambre, el frío y la incomodidad lastima a nuestros vecinos. Es tiempo de que participes desde tu casa. Infinitas gracias de parte de todos ellos y de tu Biblioteca. Te esperamos”, dice el comunicado enviado por la institución.

Cabe aclarar, que quien necesite ropa, calzado, alimentos, etc; puede acercarse a la biblioteca de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 o de 13.30 a 16.30 horas, con previo turno que lo pueden sacar por whatsApp al 2983- 541012 o por redes sociales.

