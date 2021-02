La Biblioteca Meister solicita colaboración para recolectar útiles escolares

11 febrero, 2021 Leido: 23

Como desde hace diez años, la Biblioteca Meister, se ha propuesto la entrega de útiles escolares a aquellos que los necesitan con la siguiente nota:

“Estamos transitando momentos difíciles, de incertidumbre, de miedos, de carencias. Todo ello se ve reflejado en padres que ya están preocupados por decidir si envían a sus chicos a la escuela cuando no disponen de lo necesario para empezar. Cuando llevar un plato a la mesa es la prioridad con la escasa entrada monetaria que tienen muchas familias y los precios exorbitantes de los útiles.

Durante el 2020 nuestra Biblioteca luchó con todo lo que tenía, para lograr la incorporación y seguimiento de muchos niños de nuestra comunidad que por diferentes situaciones de vida no podían con lo exigido por ese período escolar atípico por el que pasamos. El 2021, no ha cambiado demasiado y las inseguridades se están dejando ver, porque debemos prestar atención al día a día de las noticias sobre si empiezan las clases o no y bajo qué circunstancias.

Más allá de eso, considerando la virtualidad como la modalidad que prevalecerá y la presencialidad como posible, los niños necesitan sus útiles escolares, aunque tengan que seguir haciendo sus actividades en casa.

Por todo lo dicho y de público conocimiento, ya que la Biblioteca durante el año pasado trabajó arduamente en contacto con todos aquellos tresarroyense solidarios que nos dieron una mano, hoy, nos tomamos el atrevimiento de convocar una vez más con la donación de guardapolvos y útiles escolares:

A todos los vecinos de Tres Arroyos que deseen colaborar.

A los diferentes partidos políticos.

A las empresas y negocios de cualquier rubro.

No sabemos por qué caminos nos va a llevar la Pandemia, pero la educación de nuestros niños no puede ser postergada por falta de los elementos necesarios para aprender. La Comisión de la Biblioteca Meister agradece su atención y los esperamos con su mano solidaria en Berutti n° 710 o llamando a los teléfonos 15-541012/15-348492-420123”.

Volver