La Biblioteca Parlante Ilusiones apuesta a la nueva normalidad

18 diciembre, 2020 Leido: 4

Debido a la pandemia por coronavirus, la Biblioteca Parlante Ilusiones vio afectada su actividad, “ya que nuestros servicios son netamente presenciales y la gente que los utiliza necesita hacerse presente en nuestro lugar, el que al ser reducido, no se puede adaptar a los protocolos, pero a pesar de esta situación compleja podemos brindar igualmente el servicio”.

Diego Pavón, integrante de la entidad, dijo a LU 24 que “este año no alcanzamos a tener actividades prácticamente, porque la pandemia comenzó en marzo”, citó, y agregó que “los adultos mayores retiran audiolibros, cuentos para escuchar, que necesitan por ahí un tratamiento específico, lo que es muy difícil de llevar a cabo”.

“De todos modos, siempre estamos a disposición de quienes lo necesiten para brindar un material, pero en el año complejo la gente no se anima a acercarse a lugares como la biblioteca por las cuestiones de aislamiento, y creo que el avance se dará en lo que sea la evolución de la situación sanitaria. No sabemos que poder hacer y que no, pero la intención es volver a funcionar una o dos horas por día, volver a estar físicamente, respetando todas las normas pertinentes, esperemos que lo podamos hacer”, finalizó.

Volver