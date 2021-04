La Biblioteca Popular “Ing. Luis Meister” realiza una colecta solidaria

20 abril, 2021 Leido: 113

La comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Ing. Luis Meister” emitió un comunicado en el cual agradecieron a todos aquellos que abrazaron sus propuestas y les permitieron llegar a tantas familias que esperaron su asistencia. Además, solicitan ayuda a la ciudadanía para recolectar alimentos y vestimentas para las familias que lo necesiten.



Además, indicaron que “la pandemia una vez más deja sus secuelas en las necesidades de muchos de nuestros vecinos que no tienen trabajo o no pueden solventar lo que su familia demanda para pasar el invierno. Gran parte de ellos son niños a quienes no dejaremos pasar frío y hambre, por este motivo, nuestra biblioteca solicita ayuda para recolectar alimentos no perecederos (especialmente leche LV), ropa de abrigo (camperas y sacos), calzados (para niños y adultos) y frazadas”.

“Desde ya, agradecemos tanto apoyo que han sabido mostrar a lo largo de todo el 2020 y parte de este año, como así también al Intendente de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sr. Carlos Sánchez y a la Secretaría de Desarrollo Social, representada por el Sr. Marcelo León, quien siempre está atento a nuestros pedidos solidarios”, concluyeron.

