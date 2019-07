La Biblioteca Sarmiento pide colaboración de socios para cobrar la cuota social

Desde la Biblioteca Sarmiento se informa que tras la baja del sistema de cobro de la cuota social a través de CELTA, ahora la misma se cobrará por débito automático mediante el CBU.

El referente de la entidad, Andrés Martínez habló con LU 24 y contó que “uno de los pilares económicos de la Biblioteca está en los socios, necesitamos de la comunidad, que nos ayude y que nos apoye. La cuota social hoy en día está a $120, es uno de nuestros principales ingresos”.



“Si nos quedamos sin esto no vamos a poder seguir con nuestro trabajo diario. Esto lleva un costo operativo importante”, sostuvo Martínez.

Un gran porcentaje de la cuota social era cobrada a través de CELTA, el resto se cobraba en la institución: “el sistema con CELTA era impecable, funcionaba muy bien, estaba muy organizado. Lamentablemente no se puede continuar con ese sistema y necesitamos algo que sea similar y lo más parecido a eso es un cobro por débito bancario”, agregó Martínez.

“Le pedimos a los que no son socios de la Biblioteca que se acerquen, están todos invitados. No importa la cuenta bancaria donde el socio tenga su cuenta, ellos nos pasan el CBU y se hace el débito sin importar que institución bancaria sea”, indicó.

Para más información, comunicarse al 430721, por mail a [email protected] .ar, por Facebook a Biblioteca Sarmiento Tres Arroyos o por Instagram a Biblio Sarmiento TsAs.