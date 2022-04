La Biblioteca Vicente Cacuri es punto digital para el Censo 2022

Varias instituciones de nuestro medio han sido elegidas para acompañar a aquellas personas que quieran realizar el censo de manera online, tal el caso de la Biblioteca Vicente Cacuri. En ese sentido, Roberto Di Palma, a cargo del Sindicato de Empleados de Comercio de nuestra ciudad dijo: “la biblioteca se estableció como punto digital para aquellas personas que quieran hacer el censo de esta forma, el municipio nos ha elegido, a través de la licenciada Vanesa Borda, como a otras instituciones, para instalar espacios con conectividad para realizar el autocenso digital. Muchas personas se han acercado y lo han hecho, falta un poco de tiempo, pero seguramente vendrán muchas más.

Negocian aumento de 24% para el trimestre abril – mayo – junio ayer se realizó una reunión del Gremio nacional con las Cámaras empresarias, donde se solicitó un 24% de aumento para el trimestre abril, mayo, junio ya que la idea es no negociar plazos anuales, sino trimestrales atentos a los cambios económicos que se van dando para que el empleado no pierda poder adquisitivo. Seguramente nos contestarán la próxima semana, y lo que pedimos no está alejado de la inflación que estamos padeciendo.

Aclaración por feriado largo

Para despejar dudas con respecto al feriado, Di Palma dijo, “mañana es uno de los feriados “no laborables” por eso es optativo del empleador abrir o no, a diferencia del viernes que es feriado nacional, no se trabaja”.

