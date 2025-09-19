La brújula literaria: Cinco libros para encontrar tu próximo destino

¿Terminaste un libro y no sabes con cuál empezar? ¿Te sentís a la deriva en el mar de opciones literarias?

Como cada viernes, vamos a señalarte el camino hacia cinco libros, donde no solo se encuentran los títulos del momento, sino también joyas ocultas que van a atraparte desde la primer página.

1 – Los hijos de Rachel de Eleanor Shearer

Barbados, 1834. Ante el anuncio que clama el fin de la esclavitud, el amo de la plantación Providence advierte ante todos que, aun así, nadie podrá irse, y deberán trabajar seis años más bajo su mano ya que pasaron a ser aprendices. Esa noche, nuestra protagonista, Rachel, huye. Dando comienzo a una peligrosa odisea para encontrar a los cinco hijos que le fueron robados a lo largo de los años.

Una historia fuerte y real, que te hará sentir los extraordinarios extremos a los que una madre puede llegar para recuperar a sus hijos y obtener su libertad.

2 – Sinsonte de Walter Tevis

En un futuro gobernado por la tecnología y sus robots, donde el espíritu humano ha muerto y la sociedad ha caído en un estado de apatía, sumisión y autodestrucción. En donde el desinterés por el conocimiento es tal, que se genera un analfabetismo total y el único entretenimiento pasa a ser la televisión. El encuentro de un robot con ideas suicidas, el último hombre que sabe leer y una extraña joven, van a representar el último aliento de vida para la humanidad.

Recordando a las grandes obras como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Blade Runner , Sinsonte se suma a la lista de las novelas míticas en el género de la ciencia ficción, con una lectura pegadiza y amena que te va a hacer reflexionar sobre la realidad que nos rodea hoy día.

3 – El buen mal de Samanta Schweblin

Una colección de seis relatos, a manos de quien es considerada una de las mejores cuentistas contemporáneas. Este libro te hará transitar distintas emociones como la culpa, el miedo, el enojo, y te sumergirá en temas como el paso del tiempo, la familia, entre otros. Aunque en todos estará agazapado entre las sombras ese monstruo al que la autora nos tiene acostumbrados, dando pie a la variedad de interpretaciones.

Manteniendo el suspenso en la trama de cada historia, solo voy a decir que “el ojo en la garganta” fue mi favorito.

4 – Inteligencia asertiva – Javiera de la Plaza

En un mundo donde a veces nos vemos obligados a escoger entre ser pasivos o agresivos, la autora y psicóloga nos ofrece un tercer camino: la asertividad.

A través de ejemplos claros, ejercicios prácticos y un lenguaje cercano, Plaza nos guiará en un viaje para entender nuestras propias emociones y la de los demás.

Si sentís que te cuesta poner límites, que tus ideas no son escuchadas, o que el miedo a confrontar te paraliza, este libro es una excelente herramienta para implementar en tu vida.

5 – Gestos letales – Sebastian Fitzek

¿Qué pasaría si mezclamos los siguientes elementos?

Una mujer con amnesia que ha podido, o no, matar a toda su familia. Un cirujano que secuestra a esta mujer, al escaparse de la cárcel con una condena de asesinato a cuestas. Y un asesino en serie llamado El Pescador, al cual la misma mujer le estaba dando caza antes de perder la memoria…

Pues, se crea una thriller que te tendrá en vilo y te hará sospechar hasta de tu propia sombra. Con giros increíbles y una trama perfectamente construida, va a ser de esos libros que no podés despegarte de las manos.

Esperamos haberte ayudado a encontrar tu próxima gran lectura. Contanos, ¿Qué libro te llamó más la atención?

Antonella Couto – Lumi Libros

