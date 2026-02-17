“La cadena !!!”

17 febrero, 2026 542

Una persona que circulaba en moto por avenida Belgrano no advirtió que estaban colocadas las cadenas que desvían el tránsito los fines de semana y feriados en inmediaciones del Palacio Municipal, y las embistió.

Por esa razón fue que personal de Tránsito Municipal, al advertir la maniobra, le solicitó al conductor toda la documentación necesaria para conducir, la cual estaba en orden, por lo tanto, continuó con su viaje sin problemas, y sin consecuencias personales en el accidente.

Volver