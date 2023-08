La Cámara Económica brindará capacitaciones al área de Adultos Mayores

18 agosto, 2023

En el marco del Programa de prevención del abuso y maltrato a las personas mayores, la Cámara Económica brindará capacitaciones al área de Adultos Mayores. Este viernes en conferencia de prensa, Augusto De Benedetto, Gabriel Guerra y Patricia Crespo, brindaron algunos detalles sobre esto.

Por su parte, Guerra, actual Secretario de Salud del Municipio, explicó: “nos preocupa como integrantes de la salud pública una cuestión inherente vinculada al envejecimiento de la población. Esto se ha acelerado muy rápidamente y estima que en los próximos años se va a duplicar la cantidad de adultos mayores debido al aumento de expectativa de vida que existe.”

Y agregó: “creemos que ni el Estado ni la sociedad están preparados para la contención. Una de las cuestiones que veíamos en las cuales podíamos intervenir era en cuanto a ciertas relaciones de interacciones en las cuales quizás, el trato hacia el adulto mayor no es el mejor, las barreras de accesibilidad no son adecuadas y la idea es trabajar en conjunto porque el intercambio social dentro de la actividad económica es muy importante.”

Finalmente, en concreto, Crespo, Coordinadora del área de adultos mayores, expresó: “vamos a comenzar, gracias a la apertura de la Cámara Económica, una campaña de visibilización del tema de la prevención del abuso y el maltrato del abuso mayor. No sólo que los comerciantes se concienticen sobre el tema, sino que sean agentes multiplicadores del público accede a sus comercios.” Y concluyó: “otra de las cosas ha realizar es hacer una jornada continua convocando al Banco Provincia para el manejo de la cuenta DNI que es algo que los mayores les cuenta manejar.”

