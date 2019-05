La Cámara Económica cumple 94 años de actividad de pleno crecimiento

En el marco de la celebración del 94° aniversario de la Cámara Económica de Tres Arroyos, su actual Presidente, Augusto De Benedetto, destacó el crecimiento obtenido a lo largo de tantos años y la importancia de su rol en defensa del comercio y la industria. Advirtió que en breve será tratado en el Concejo Deliberante el proyecto vinculado al convenio de Comercios a Cielo Abierto, y advirtió que si algún bloque se opone “es estar en contra del comercio y sería mezquindad política”.



“Hoy se cumplen 94 años de defensa del comercio, de la industria y los servicios. Istilart fue el primer presidente y llegar a este momento en la que me toca presidirla, con una comisión de mujeres y jóvenes que trabajan muchísimo, con segundas y terceras generaciones de comerciantes que se van sumando, es un orgullo”, sostuvo.

Mencionó que este año se trabajó mucho, “con reformas en la cámara que se pudieron concretar, necesitábamos una cámara rentable para afrontar gestiones que se hacen, ya la tenemos; los recursos se vuelcan a acciones concretas, para fortalecer el comercio y la industria”.

Respecto al Proyecto Comercios a Cielo Abierto, De Benedetto, mencionó que de los 65 municipios que firmaron el convenio con CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, la ciudad es una de las ciudades que participa. “Ahora pasará por el Concejo deliberante. En lo personal no creo que un bloque se oponga al crecimiento del centro de la ciudad. Es un proyecto a nivel nacional, y oponerse es estar en contra del comercio. Si lo hacen, sería de una mezquindad política por una cuestión de un año electoral, ojala que no sea así. Esto no tiene bandera política, es para el comercio local y pasarlo por el Concejo es para darle amplitud”.