La Cámara Económica presentó su sector cultural y FEBA premió a Emiliano Videla

La Cámara Económica de Tres Arroyos presentó este jueves el sector cultural en su sede de Av. Moreno 467, con el apoyo de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En el acto se hizo entrega del Premio en Fotografía al artista Emiliano Videla, quien ganó la edición 2021 de los Premios FEBA a la Cultura Bonaerense. La actividad se llevó a cabo en adhesión al 138° aniversario del distrito.

Estuvieron presentes la intendenta interina, Dra. Claudia Cittadino; la presidenta de Cultura FEBA y directora de CAME, Alejandra Moccioli; la directora de Cultura y Educación de Tres Arroyos, Noemí Rivas; y su par de Gonzales Chaves, Karina González; autoridades de la CETA y referentes del arte y la cultura de nuestra ciudad, entre otros; mientras que vía Zoom acompañaron el director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Luis Sanjurjo; y el presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale.

Sanjurjo brindó detalles de la plataforma MICA e invitó a participar del evento que se realizará en el Centro Cultural Kirchner del 19 al 22 de mayo. “Ojalá tengamos muchas creadoras y creadores de Tres Arroyos que hayan aplicado, que hayamos podido apoyar. En esta convocatoria nacional que cerró el domingo y esta noche se estarán publicando los resultados, alcanzamos a proyectos de todo el país, 744 recibirán pasajes y alojamiento del 19 al 22 de mayo en el Centro Cultural Kirchner”, afirmó.

En cuanto a la plataforma MICA agregó que “por primera vez contamos con una herramienta, con un catálogo de las Industrias Culturales de nuestro país”.

Por su parte, la intendenta interina Claudia Cittadino dijo que “escuchar hablar de industrias culturales, trabajo, desarrollo, posibilidades, poder mostrar afuera lo que uno hace, es realmente muy fuerte”.

También se refirió a los programas culturales, “es muy importante que estos espacios se abran, se sigan abriendo en todos los lugares, que sean transversales, no importa de qué partido político vengan o quien los haga y que el objetivo final sea el desarrollo de las personas”, expresó.

Tras recibir el premio, Videla se mostró muy agradecido y expresó que “los artistas somos alquimistas, que convertían el plomo en oro. Nosotros convertimos los sueños, que son un poco el plomo, en oro. En 2010 me tocó filmar la obra de teatro “El Jorobado”, dirigida por Juan Carlos Caruso, fui sin ninguna expectativa porque pensé que el arte se podía hacer solamente en Buenos Aires, y quedé impactado, vi que alguien había cumplido un sueño y que teniendo plomo podía convertirlo en oro, me encantó. Entonces, yo quería hacer una película y lo fui a ver a Juan, a quien tomé como referente, para ver si me daba una mano. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de locuras que involucró a mucha gente, la Municipalidad y la CELTA. En comunidad también se puede hacer todo, pero tenemos que tener la convicción de que podemos convertir el plomo en oro”.

Además, Ramona Maciel, secretaria de la Cámara Económica y directora del diario La Voz del Pueblo, hizo entrega de un reconocimiento a la escritora, periodista y referente del área de Educación Diana Arias, quien estará a cargo de la Comisión de Cultura.

