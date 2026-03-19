La Cámara Económica repudia negativa de concejales opositores sobre los vuelos a Buenos Aires

19 marzo, 2026 0

La Cámara Económica de Tres Arroyos, en un comunicado se refirió al respecto de la actitud de concejales del Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza que no dieron el quórum necesario para tratar el proyecto para avanzar con la eximición de tasas municipales y de esta manera destrabar el inicio de los vuelos entre Tres Arroyos y CABA.

El texto, bajo el título de “Oportunidad histórica frenada: Tres Arroyos sigue sin vuelos”, expresa:

“Hoy se tenía que tratar un proyecto clave para Tres Arroyos, pero los concejales del Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza decidieron no dar quórum para tratarlo sobre tablas.

No estamos hablando de un tema ideológico ni discutible: era una cuestión administrativa para avanzar con la eximición de tasas y destrabar el inicio de los vuelos entre Tres Arroyos y CABA.

El Departamento Ejecutivo hizo lo correcto: acompañó una iniciativa del sector privado y de la Cámara Económica, y como corresponde institucionalmente, la elevó al HCD para su tratamiento.

Esta misma línea ya opera en ciudades como Tandil, Olavarría, Villa Gesell y Venado Tuerto, donde no hubo objeciones ni trabas, ni siquiera en sus Concejos Deliberantes. Mientras tanto, Tres Arroyos hace 28 años que no tiene vuelos ni conectividad aérea de este tipo.

Esto no es menor: impacta directamente en el comercio, la industria, la salud y la posibilidad de resolver trámites de forma ágil.

Lo más preocupante es que ambos bloques participaron de una reunión previa en la Cámara Económica y no manifestaron ninguna objeción. Pero a la hora de decidir, eligieron frenar un proyecto que no tiene nada de polémico y que solo busca que Tres Arroyos vuelva a tener vuelos.

Otra vez vemos cómo la vieja política se impone sobre los proyectos de desarrollo que la ciudad necesita. Después nos preguntamos por qué no avanzamos”, finaliza.

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