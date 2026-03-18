La campaña “Sumemos Muchas Manos por la Infancia” recaudó $66.052.439,23

18 marzo, 2026 5

UNICEF Argentina y la Cooperativa Obrera anuncian con orgullo el cierre de la 16° edición de la campaña solidaria “Sumemos Muchas Manos por la Infancia” que alcanzó una recaudación récord de un $66.052.439,23 que serán destinados a promover el desarrollo infantil temprano, la alimentación saludable y una crianza amorosa y sensible, a revincular a las chicas y los chicos con la escuela secundaria, acercarlos al sistema de salud, asegurar que crezcan en entornos libres de violencia, y fomentar espacios de participación adolescente, en los que sus voces sean escuchadas para mejorar el acceso a sus derechos.

Gracias al compromiso solidario de miles de personas, los fondos recaudados serán destinados a acciones específicas dentro de la iniciativa de UNICEF “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia” (MUNA), que busca formar y fortalecer las capacidades de los equipos municipales para implementar políticas públicas en sus comunidades, centradas en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en primera infancia, alimentación saludable, protección, participación adolescente y salud integral. Esto hará posible que cada vez más chicas y chicos accedan a mejores oportunidades, en municipios preparados para garantizar sus derechos y construir entornos donde puedan crecer, aprender y desarrollarse plenamente.

Actualmente, son destinatarios de las políticas públicas cinco millones de niñas, niños y adolescentes que viven en los 160 municipios MUNA , localizados en 10 provincias incluyendo los municipios de Bahía Blanca, Bolívar, Villa Gesell, Azul, La Plata, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos, Benito Juárez, Coronel Dorrego y Laprida en Provincia de Buenos Aires; Villa María en Provincia de Córdoba, yRada Tilly en Provincia de Chubut.

La campaña tuvo lugar entre el 26 de enero y el 8 de marzo de 2026 en todas las sucursales dela Cooperativa Obrera situadas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Fe y de Supercoop en San Telmo y Caballito (CABA).

UNICEF Argentina y la Cooperativa Obrera celebran el compromiso de cada persona que hizo posible esta iniciativa. La solidaridad de la comunidad se traduce en acciones concretas que impactan directamente en el bienestar de las infancias y adolescencias.

¡Sigamos sumando muchas manos por la infancia!, indican desde la entidad cooperativa.

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