La Campano, abrieron las inscripciones para los Talleres de Pintura

26 marzo, 2026 0

Desde la Fundación de la Biblioteca Campano, informan que ya está abierta la inscripción para los Talleres de Pintura Creativa y Clásica y Extrapictórica para niños y adolescentes respectivamente, ambos coordinados por Milena Maidana.

Los mismos, son completamente gratuitos e incluyen materiales, los grupos son: para niños de 6 a 9 años, días lunes 17:30 a 19:30 hs, chicos de 10 a 12 años, los jueves de 17:30 a 19:30 y los chicos con más de 15 años los miércoles de 8:30 a 11:30.

Ambos talleres, al ser gratuitos, tienen algunas condiciones especiales, esas son: no más de 3 faltas consecutivas, un solo inscripto por grupo familiar, y para garantizar el compromiso por parte del interesado, los cupos son limitados.

Ambos grupos inician en abril y continuarán durante todo el año. Por información acercarse a Hipólito Ytigoyen 252 o contactarse al 29983 – 658158.

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