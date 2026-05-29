La Campano: taller de Constelaciones Familiares

29 mayo, 2026 0

Desde el domingo 14 de junio a partir de las 14, la Biblioteca Campano comenzará un nuevo taller de Constelaciones Familiares grupal en su sede de Hipólito Yrigoyen 252.

Las Constelaciones Familiares son una herramienta Holística que nos permite mirar con amor el origen de nuestros conflictos, al reconocer lo que pasó y darle un lugar en nuestra historia, algo se libera.

Mediante esta mirada holística, podes descubrir los vínculos invisibles que te atan al pasado, ya que todas estas situaciones pueden estar influyendo en tu presente sin que lo sepas. De esta forma se reflejan dinámicas ocultas que te permiten ver, comprender y soltar, y cuando vos soltás, también lo hace tu historia y tu descendencia, pero sobre todo te permite abrirte a una vida más liviana, más consciente, más libre.

Esta herramienta Holística te permite mirar tu historia con otra perspectiva, es una invitación a soltar y transformar. Es necesario aclarar que las Terapias Holísticas de ninguna manera reemplazan a los tratamientos médicos convencionales.

Si estás buscando claridad, alivio o simplemente un cambio, este puede ser tu primer paso.

Inscripciones: @armoniaybienestarok [email protected] WP 11 2522-0597

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