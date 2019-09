La cantante Marta Galván recordó su actuación el día de la inauguración de LU 24

En ocasión de la inauguración de LU 24 Radio Tres Arroyos, el 4 de octubre de 1969, se presentaron varios artistas locales junto al conjunto folklórico Los Ariscos, la pareja de baile de Hugo Giménez y señora, y José Larralde. Una de ellas fue la cantante Marta Galván, quien recordó esta mañana que “se montó el escenario sobre la vereda y estaba todo lleno de gente. Fue muy lindo y emocionante”.



“Tenía 16 años y tal vez no medía la magnitud del hecho. Yo cantaba en todos lados, principalmente en festivales de los colegios, y no lo hice con la emoción que me embarga hoy”, admitió la también guitarrista que cantó “Viva Jujuy”.

“Me convocó Edgar Alonso o algún locutor de ese momento que me conocía. Fue todo muy novedoso, era la primera vez que salíamos al aire”, contó a la vez que dijo “es muy gratificante que me convoquen para evocar este momento”.