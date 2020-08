La cantina de Costa Sud mantiene el servicio de comedor y sigue apostando al delivery

24 agosto, 2020 Leido: 84

Martín Elicalde, concesionario de la cantina del Club Costa Sud, aseguró que el movimiento en el servicio gastronómico que ofrecen se ha mantenido, pero alejado de lo que era habitual antes del inicio de la pandemia. “Observamos que de a poco la gente se va acercando otra vez, y seguimos a full con el servicio de delivery, en el que incursionamos cuando empezó todo esto porque realmente no era lo nuestro. Ahora trabajamos al mediodía con delivery y a la noche con el comedor abierto y también la entrega a domicilio, y en este aspecto hemos incorporado clientela que no teníamos antes, como mucha gente mayor que no sale y prefiere recibir la comida”, explicó.

“Hemos reducido un poco las horas para tratar de no juntarnos mucho. Y el movimiento siempre es incierto, se está notando un poco más quizá algún sábado, pero la cantidad de gente en el promedio se mantiene”, aseguró Martín, quien además consideró que aunque han aumentado los precios de varios insumos, esa variación “no se puede trasladar a los clientes porque necesitamos mantener el trabajo”.

En el salón comedor, explicó, la cantidad de cubiertos se redujo de 80 a alrededor de 40 a 42, por el reacomodamiento impuesto por la pandemia.

