La Capilla Madre del Amor Hermoso está realizando donaciones de ropa y calzado

13 marzo, 2021 Leido: 18

La Capilla Madre del Amor Hermoso, ubicada en Sáenz Peña 1295, realizará durante el día de hoy entrega de ropa y calzado. Se está llevando a cabo desde las 8:30 horas y es por ello que LU24 dialogó con Graciela Sapag, una de las organizadoras de la campaña de donaciones.



Graciela explicó “tienen que venir acá a la capilla, estamos en el patio por el tema de esta pandemia, y cada cual viene y se lleva lo que necesite”. En ese sentido, comentó que “hay ropa de chico, de grande, esta vez tenemos mucho calzado también”.

Con respecto a cómo la capilla se ha armado de todas estos artículos para tener la posibilidad de donar, indicó “la gente te dona, porque saben que siempre damos, o cuando hay algún problema en el barrio” y además sostuvo “porque saben porque va a gente que realmente lo necesita”.

“Vamos a estar toda la mañana hasta las doce, porque a la tarde se retoma catecismo y no podemos juntar con los chicos y demás” , con respecto a catecismo, comentó que se le está dando clases a aquellos niños que durante el 2020 no pudieron asistir, y por otra parte “estamos anotando a todos los de 4to y 5to para empezar a dar catecismo, se dividirán con las burbujas, hay que adaptarse”.

En cuanto a la pandemia indicó “se ha atendido muchísimo, y se ha estado muy atento del hermano que está solo, ya sea haciéndole un mandado, la gente ha estado muy pendiente del vecino, del prójimo”. Y finalizó “cuando uno tiene voluntad de ayudar, de hacer, no te para ninguna pandemia”.

Por donaciones hay que comunicarse al 15510502.

