La cartonera que ganó en “¿Quién quiere ser millonario?” volvió a trabajar en la calle

Emilse Martínez conmovió a todos con su historia de vida en “¿Quién quiere ser millonario?,” el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe. La joven tiene 24 años y es cartonera. Hace diez días estuvo en el concurso de preguntas y respuestas y ganó 300 mil pesos. Pero las cámaras y las luces del estudio de televisión se apagaron y Emilse volvió a trabajar en la calle.



En diálogo con LU 24, Emilse Martínez dio detalles de su dura realidad, que atraviesa con una sonrisa. “Salgo de mi casa a eso de las tres de la tarde. Me tomo el colectivo hasta la estación de Moreno y ahí, el tren hasta Caballito. Viajo con mi mamá, que recorre unas cuadras por acá cerca y con mi hermana Tamara, que trabaja conmigo por un tema de seguridad. También vienen por la zona mis hermanos Walter y Lucas. A eso de las cinco llego al predio de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste”, describió.

Sobre fin de mes cobra “un incentivo de 13.000 pesos por hacer el trabajo”, comentó y agregó: “Si no voy, se me descuenta el día, a no ser que esté enferma. Saco un promedio de 2.000 pesos por mes en recolección. Hay compañeros que sacan más, pero porque salen tres veces en un día”.

“Siempre que puedo lo miro al programa. 300 mil pesos es una buena suma pero yo tengo que salir a trabajar porque tengo que comer, seguir pagándome mis estudios, esa plata está destinada a arreglar mi casa”, sostuvo, al tiempo que agregó que “hay muchos arreglos para hacer en mi casilla, hay que destinar la plata a todos esos arreglos. Yo saco agua en un balde con el compresor, estaría bueno poder arreglar eso”.

“Me va a ayudar muchísimo, eso seguro. Antes de participar te dan un examen en múltiple choice, pero uno nunca saber lo que le van a preguntar, son al azar”, manifestó.

“Yo junto hasta 50 kilos por día, aunque a veces hay días malos y se junta poco. Hemos charlado lo importante que es separar el material reciclable”, indicó sobre su trabajo.

La joven también está estudiando la carrera de enfermería: “por ahora voy bien ahora estoy preparándome para mesas de examen, tengo que rendir finales”, finalizó.