La casa de los espíritus

“Nosotras y otros amigos hemos ido de noche porque dicen que en esa casa aparecen fantasmas”.

Así me lo comentaron dos mujeres jóvenes -hermanas ellas- cuando intentaban aprender algo de periodismo, de lo poco que yo podía enseñar.

Se referían a un chalet ubicado en la prolongación de la avenida San Martín, a unos 800 metros del puente sobre el Orellano.

La casa se ubica al fondo de una hilera de grandes árboles, casi oculta desde el camino y que actualmente se encuentra deshabitada y sus accesos clausurados.

Yo tuve oportunidad de visitar el lugar junto con mis padres, siendo chico y cuando se encontraba viviendo en el lugar y era el encargado el señor Alfredo Cellerino.

Ya la construcción tenía muchos años y mostraba decadencia pero denotaba un pasado brillante, de la mejor calidad y diseño.

Detrás de ese chalet, conocido como “el chalet de Pinnel” hay una interesante historia que confieso me costó desentrañar, lo que logré por una absoluta casualidad.

De Luxemburgo a Tres Arroyos

Lo cierto es que llegaba al país desde Luxemburgo el señor Miguel Pinnel junto con su familia, incluyendo un hijo del mismo nombre.

Se radicó primeramente en B. Juárez aunque luego se trasladó a Tres Arroyos donde tuvo varias propiedades, lo mismo que en Necochea.

Hacia 1911 compró un campo en el cuartel once del distrito de Coronel Dorrego, zona del paraje La Aurora de 1050 hectáreas.

En 1925 dicho campo se lo compra su hijo, Miguel mientras que Pinnel padre siguió viviendo de rentas estando afincado en la casa comentada hacia 1928.

La Estancia San Miguel se hallaba en una zona de excelente calidad de tierras aunque con problemas con la red vial, aunque se hacía firme la esperanza en el año mencionado del anunciado tendido de la línea ferroviaria desde Azul y hasta Bahía Blanca.

Lindante arrendaba otro campo de la familia Naulé.

Miguel Pinnel (hijo) fue un activo afiliado a la Unión Cívica Radical. En 1915 se casó con una tresarroyense, Justina Stornini y tuvieron cinco hijos: Miguel Matías, Héctor María, José Esteban, Hermes Humberto y Roberto Nicolás.

La propiedad ha tenido otros titulares posteriores. Uno de ellos fue el señor De Benedetto. Tras su fallecimiento el predio quedó bastante tiempo deshabitado, período aprovechado por los habituales depredadores.

Elementos del otrora suntuoso recinto fueron robados y hoy podría decirse que está en ruinas.

La propiedad fue vendida por la esposa de De Benedetto y el predio lindante está afectado a la producción agropecuaria.

Se conoce que en Tres Arroyos hay personas vinculadas con la familia Pinnel, un apellido muy conocido en el distrito de Coronel Dorrego.

No he podido establecer si realmente aparecen fantasmas como decían aquellas jóvenes y bellas alumnas que tuve varios años atrás.

