La Casa del Pantalón atiende solo con delivery

Adecuándose a las normativas vigentes, La Casa del Pantalón, tradicional comercio céntrico local, solamente atiende pedidos que se realizan por teléfono.

El propietario, Eugenio “Coco” Galilea”, dijo por LU 24 que “el negocio está cerrado para la atención al público. Se trabaja con delivery y menos personal”.

“Hay pocos llamados, casos muy especiales. Nosotros tenemos muchas cuentas corrientes, si nos llaman para que vayamos a cobrar lo coordinamos”, agregó.

“Está todo muy complejo. La situación es muy difícil en todo sentido, los compromisos son muy grandes. La mayoría de los comerciantes tenemos cheques dados a fecha que hay que cubrirlos y también pagar los sueldos. Es un momento que no recuerdo haber vivido, con tantos días cerrados, en 75 años que va a cumplir el negocio”, expresó.

“Prácticamente está cortado el movimiento de mercadería. Hacemos tareas administrativas. Cuando podamos abrir, stock no nos va a faltar porque siempre tenemos. Todo es muy especial. Si bien estoy totalmente de acuerdo con las medidas para preservar la salud, esto será gravísimo para todos”, consideró.

En La Casa del Pantalón trabajan 7 personas a las que se les abonó los haberes del mes pasado. “Ahora se nos viene este que está terminando y no hemos recibido créditos ni pagos para los sueldos. Según me dijo el contador hay mucho comentario pero no ha pasado nada. Si llega nos dará una buena mano. Lo primero que tenemos que cuidar es a nuestros empleados después ´pelearemos´ con los proveedores”, concluyó.

Las líneas de comunicación para consultas, reservas o pedidos son 02983 – 428431/424196. Además, a través de Facebook e Instagram.

