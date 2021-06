“La Casa del Pantalón” cumple 76 años de vida comercial

11 junio, 2021 Leido: 83

Hoy, 11 de junio, “La Casa del Pantalón”, celebra su 76° aniversario de vida comercial. Eugenio “Coco” Galilea habló con LU24 y agradeció a todos sus clientes por el acompañamiento en este recorrido.



“Tengo 7 empleados, pero hoy no son empleados, son amigos de tantísimos años”, expresó y agregó que “nunca pensé que mis hijos vayan al negocio, el negocio nos ha dado muchísimas satisfacciones pero los sacrificios también pasaron, yo quise que cada uno estudiara lo que quisiera, los tres estudiaron lo mismo y ahora el menor se ha acercado mucho al negocio aparte de otras actividades que tiene de forma particular. Está muy encima del negocio”.

Sobre la situación actual en pandemia dijo: “Siempre estamos aprendiendo algo, yo pensé que nunca iba aprender más de negocio, pero hay que tener muchísimo cuidado en todo y al mismo tiempo tenés ganas de vender”.

“He tenido entre 4 y 5 viajantes por días, ahora todo es muy aislado, todo por teléfono o por mail, pero uno tiene varios con mucho aprecio y un trato comercial excelente siempre. Todo está mucho más perfeccionado, más fácil, ahora no se trabaja con tanto stock como antes”, indicó.

Por otro lado contó que hoy casi no se venden trajes: “A partir de la pandemia se cortó, se vende algún sacó o algún traje, pero no como antes que podíamos llegar a vender 10, 12 o más prendas de ese tipo por día”.

