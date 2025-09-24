La CELCLA realiza el martes próximo su Asamblea Ordinaria.

La Cooperativa Eléctrica Limitada de Claromecó realizará a fin de mes la Asamblea General Ordinaria, en la Cámara Económica, a las 19:00.

El presidente del Consejo de Administración de la entidad, Carlos Preciado, habló con LU 24, y dijo que en donde se presenta la Memoria Anual de los trabajos que se han hecho y los balances, también las obras realizadas y los proyectos para las nuevas, tal como lo marca la ley”.

“Va a ser un año en estos días que estoy como presidente, y con posterioridad a la Asamblea se hace una reunión del Consejo se hace una reunión de redistribución de cargos; yo lo integro desde hace 8, 10 años, desempeñando distintas tareas, y me pidieron que fuera ahora yo el presidente y como este año hay otra redistribución de cargos puede ser que haya otra persona, pero lo importante no es el cargo sino que independientemente de él hay que aportar, pero hay muchos compañeros que están en condiciones de desempeñar la tarea, muchas veces tiene que ver con cargos protocolares”, explicó.

“El presente tiene que ver con una falta de amortización de los equipos que se van deteriorando, y estamos absolutamente al día con las cargas impositivas y el personal, la cooperativa no le debe nada a nadie, siempre nos hemos preocupado por tratar de cumplir con todos esos aspectos”, sostuvo.

