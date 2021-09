La CELTA realizará mañana una asamblea de delegados

23 septiembre, 2021 Leido: 85

La CELTA llevará a cabo mañana, a las 19, con una hora de tolerancia, una asamblea de delegados en el SUM de la Escuela Técnica (Matheu Nº 550) para abordar los últimos dos ejercicios económicos y la renovación de algunos cargos del Consejo de Administración.

El vicepresidente del Consejo de Administración, Rubén Prado, dijo a LU 24 que “vamos a tratar dos ejercicios económicos, cerrados el 31 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que estuvieron prorrogados por la pandemia. También hay que renovar los cargos que se vencieron y aprovechamos esta asamblea para poner al día todo este tipo de cuestiones”.

“Será un trámite formal, tenemos una única lista, los cambios que pueden llegarse a dar es el movimiento de un cargo hacia otro pero con la misma gente, es una cuestión bastante simple de resolver. Marisa Mendiberri seguirá presidiendo porque su mandato no vence ahora”, afirmó.

Además, explicó que “el lugar elegido fue pensado, fundamentalmente, en tener más espacio para poder mantener el distanciamiento que se exige actualmente”.

En tanto, sostuvo que “la pandemia ha implicado un golpe fuertísimo en lo económico. Venimos con una tarifa plana desde el año 2019 y los insumos, los sueldos, todo lo que se paga, tienen una inflación importante. Es muy difícil trabajar con tarifa plana durante tanto tiempo y periodo de tanta inflación. Gracias a la ayuda de los asociados, que nos han dado una mano importante, estamos pudiendo sobrevivir”.

Finalmente, sobre la reestructuración de la deuda con CAMMESA, indicó que “se viene negociando desde hace bastante tiempo pero el tema no está cerrado. Hay algunas alternativas que ofrece el Gobierno pero que aún no ha resuelto cómo presentarlas. Estarían hablando de una condonación de cuatro facturas o de un porcentaje de condonación en función de la deuda que cada cooperativa tiene”.

